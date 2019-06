Hiába tűnik úgy, hogy béke honol a világ nagy részén, a nagyhatalmak fegyverkezési versenye tovább folytatódik. A hadiiparnak már régóta szerves részét képezi a kémkedés, melyről az alábbi cikkben is olvashattok.

A szokásosnak mondható éves moszkvai haditechnikai expón az orosz hadsereg is előrukkolt egy új drónnal. A fáradt hóbagolyra hasonlító eszköz a szájában tartja az elektronikai eszközöket, melyek között egy lézer is megtalálható. A levegőben szálló madár ezzel jelöli meg az elpusztítandó célpontot, a feladat többi része pedig a tüzérségre marad.

A kémdrón mindössze öt kilót nyom, és egy ember is elegendő az irányításához. Nem a hóbagoly volt az egyetlen állat, amely a drón alapjául szolgált. A Technopolis Era csapata egy sólyombőrbe bújtatott gépet is készített, mely a hírek szerint 40 percig is képes a levegőben maradni, és akár 20 kilométerre is elszállni.

Nem ezek az első “állatkísérletek” az oroszoknál, tavaly a Zsukovszkij-Gagarin Légiakadémia is bemutatott egy bagoly alakú drónt. A kis ragadozó 10 méter magasságból méri be a célpontot.