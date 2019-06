A nálunk bimbódzó BBQ-világ az Egyesült Államokban sok millió dolláros üzlet és hagyomány. Vannak profi sütők, akik csak a versenyzésből élnek, méghozzá igen szépen, az oldalast kínáló, füstölgő szmókerek alapkellékei a legtöbb déli büfének.

Tehát minden kiegészítő bombaüzlet, még a csomagolásra szolgáló papírok is. A Reynolds Wrap is ebben utazik, és most szeretne némi hírverést, ezért keresnek valakit Chief Grilling Officer pozícióba az idei szezonra. A jelentkezőnek nem lesz más feladata, mint járni az Egyesült Államokat, kóstolni az omlós szegyeket, íncsiklandó pulled pork szendvicseket, és posztolni a közösségi oldalakon ínhüvelygyulladásig.

Minderre van náluk havi 2,8 millió forintnyi dollár költőpénz, sőt egy kísérő szállását, ellátását is fizetik, így nem kell egyedül szomorkodni a füstölgő sütők mellett.

100 szavas motivációs levelet kérnek, a nyertes valószínűleg már egy komolyabb követőtáborral rendelkező véleményvezér lesz, de azért próbálkozni szabad, szóval ha az Államokban élsz, és imádod a BBQ-t, akkor itt a nagy lehetőség!