Rengeteg szabadideje lehet a Delta Airlines technikusainak. A férfiak gondoltak egyet, és építettek egy grillsütőt, amely teljes egészében a Boeing 757-es futóművére hajaz. Nem egy egyszerű sütőről van szó: motor nyitja az oldalát, így lehet hozzáférni a munkaterülethez, ami egyébként szintén pöpecül néz ki, néhány étterem konyháját talán felül is múlja a minőség és a látvány.

A különleges hajtóművet úgy alakították egyébként ki, hogy a másik oldalon még egy ember forgathatja a húsokat ugyanilyen körülmények között.

Az inspirációt a Pratt & Whitney által gyártott PW2000-es hajtómű jelentette. A motor 1984 óta található meg a repülőgépeken, és ez volt az első sugárhajtású erőforrás, melyet teljes körű digitális elektronikai rendszerrel láttak el. A későbbiekben a modellt továbbfejlesztették, így megfelel a modernkori emissziós és zajszennyezési normáknak.

2015-ben a csapat épített egy teljes repülőgép-replikát, hasonló célokból. A szerkezettel egyszerre akár 500 hamburgerhúst is meg lehetett sütni, így akár a Delta Airlines a mini-repülő köré is szervezhette volna a céges bulit. A gép szárnyakat is kapott, melyeknek fesztávolsága 6 méteres volt.