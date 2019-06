Stílszerűbben nem is kezdhettük volna az összeállításunkat a Bahamáknál. Hogy mit is kínálnak a Copperfield-öbölben található szigetek? A mélytengeri búvárkodástól kezdve a kincsvadászaton át a tűzijátékig számos program szórakoztathatja azokat az embereket, akik kibérlik a szigetet.

Van néhány helyszín, melyre szinte gondolni sem lehet egy vaskos pénztárca nélkül. Mi azonban megtettük, és összegyűjtöttünk néhány meseszép földi paradicsomot. Nem csak a szépség, a drágaság miatt is leeshet az olvasó álla.

Igen, itt nem csak egy luxusvilláról van szó, egy egész szigetről, melyen 24 vendégnek kell osztozkodnia napi 39 ezer dollárért (11,1 millió forint). Ebben természetesen minden ellátás benne van, egy nagyobb baráti körrel biztosan felejthetetlen élmény egy ilyen út.

Cayo Espanto, Belize

Elnézve a képeket, nem csoda, hogy a magyar gazdasági bűnözők kedvelt helyszíne Belize. A nem éppen tisztességes munkával keresett vagyont könnyedén tisztára tudják mosni azok, akiknek ez érdekében áll, mindezt gyönyörű körülmények között.

A pénzből valószínűleg csurran-cseppen a helyi turizmusba is, így az olyan helyek, mint a Cayo Espanto is, vígan elvannak. A 1,5 hektáros kis szigetet valamivel olcsóbb kibérelni, mint a Bahamákon, egy napra csak 3,8 millió forintnak megfelelő dollárba kerül. Ha azonban ennél tudatosabban szeretnénk költeni a pénzünket, egy villát is kibérelhetünk a szigeten, napi 460 ezer forintnak megfelelő dollárért.

Kakaó sziget, Maldív-szigetek

Nem csak a karibi térségben találni lélegzetelállítóan szép (és drága) nyaralási helyszíneket. A Kakaó sziget is ilyen Madagaszkártól keletre, az Indiai-óceánban. A neve ellenére nem egy kitalált mesehelyszínről van szó.

Az itteni legizgalmasabb szállások nem is a szárazföldön találhatóak, hanem a víz felett cölöpökön állnak. A külső ellenére ne gondoljuk azt, hogy a tulajdonosok holmi nádviskókért kérnek el legalább 260 ezer forintnyi valutát éjszakánként. Búvárkodást, valamint a környező szigetek meglátogatását is magában foglalja az ár, miközben a helyi és nemzetközi konyha legjobb fogásaival tölthetjük meg a bendőnket.

Mantangi Private Island Resort, Fidzsi-szigetek

Homokos tengerpart, pálmafák, függőágy, napsütés, kéken csillogó tenger, távol a rohanó világ zajától – kész, meg is volnánk. Tulajdonképpen erről szól a 97 hektáros patkó alakú vulkanikus sziget a Csendes-óceán déli részén.

A listánkon ez a legolcsóbb szállás a maga 770 dolláros (220 ezer forintos) éjszakánkénti árával, de ez sem jelent puritán körülményeket. Ha valaki itt szeretne feltöltődni és életre szóló élményekkel gazdagodni, annak előbb ki kell bírnia az oda-vissza több mint 70 órás repülőutakat.

Forrás: Kép: iStockPhoto, RD