Snow (Darrin O’Brien) száma egy időtálló rapklasszikus a 90-es évekből. Kitörölhetetlen, a rádióknak köszönhetően pedig folyamatosan kapjuk róla az emlékeztetőt, most pedig levetette régi gúnyáját, mert ezt a dalt is utolérte a felújítási, feldolgozási hullám.

Az új változat Daddy Yankee keze nyomát viseli, de persze Snow sem maradt ki belőle. A kanadai előadő amúgy tipikus egyslágeres muzsikus, 12 Inches Of Snow című lemeze, mely az előbb említett slágert is tartalmazta, nyolcmillió példányban kelt el világszerte, ezzel pedig ötszörös platinalemez lett. Ezután még öt albumot készített el, mérsékelt sikert elérve. Zaklatási ügye miatt egy évig börtönben is ült, most pedig úgy tűnik, a nosztalgiával próbál meg karriert építeni.