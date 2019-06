Hamarosan elérhető lesz a Netflix nagy sikerű sci-fi horror sorozatának, a Stranger Things harmadik évada, melynél kevés jobb sorozatot találsz ma. Az alkotók nagyon odafigyelnek a korszak apró elemeire és rengeteg utalás van benne más, kultikus filmekre is. Az első évad 1983 novemberében játszódik és szép lassan eljutottak 1985-ig, amire egy újabb részlet utal. Mégpedig a New Coke. A sorozat népszerűségét megragadta a Lego is és a Coca-Cola is erre készül a visszatéréssel.

Míg a második világháború után a Coca-Cola részesedése 60% körül alakult, addig a ’80-as évek elejére ez 25% alá szorult, melyre mindenképp reagálni szerettek volna egy új termékkel. Ez lett a New Coke, amivel a korábbi ízt szerették volna leváltani. Ezt már csak azért is tartották logikus lépésnek, mert a vakteszteken a valamivel édesebb Pepsi sokkal jobban szerepelt. Bár az előzetes termékteszteken sok jó véleményt kapott az új íz, 10% már akkor is azt mondta, hogy nincs az az isten, hogy ezt megigya. Végül a piac az utóbbi 10%-ot igazolta, így némi közfelháborodás után 1985. július 10-én visszatértek az eredeti recepthez.