A prosztatával kapcsolatos betegségek, gyulladások lehetnek hevenyek, illetve krónikusak is, változatos tünetekkel. A legjellemzőbb különbség a kétféle gyulladás között a panaszok megjelenésének és súlyosabbá válásának gyorsasága. Míg a heveny lefolyású gyulladásnál a tünetek gyorsan jelentkeznek és a beteg állapota is látványosan romlik, addig a másik esetben akár hónapok is eltelhetnek, míg kiderül, mi áll a panaszok hátterében.

A legtöbb férfi nem is nagyon tudja, mi fán terem az az apró, gesztenye méretű szerve, ami a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és amit prosztatának hívnak. Egészen addig, amíg valami baj nincs vele. A témával kapcsolatban azért valószínűleg az mindenkinek dereng, hogy addig jó, amíg nem tudunk a prosztatánkról, mert ha jelez, akkor jön az urológus, a csattanó gumikesztyű nyugtalanító hangjába pedig még a legmacsóbbak lába is beleremeg. Bár a prosztatavizsgálat nem a legfelemelőbb dolog egy férfi életében, de még mindig százszor jobb, mint valami komoly betegség.

Olvass tovább

Az akut prosztatagyulladás aránylag ritka és leginkább a fiatalabb korúaknál jellemző: hirtelen kezdődik, nem ritkán magas lázzal jár együtt, és a tünetei is súlyosabbak, így gyakran a sürgős kórházi ellátás is indokolt lehet. Ezzel szemben a krónikus prosztatagyulladásnál a tünetek változatosabbak ugyan, de kevésbé riasztóak.

Mik azok a tünetek, amikor prosztatagyulladásra lehet gyanakodni?

Mivel a prosztata körbeöleli a húgycsövet, ezért legelőször a vizelési zavarok jelzik, hogy valami nincs rendben. Ha a prosztata egy gyulladás következtében megduzzad, érzékennyé válik, a vizeletürítés, de már a vizelési inger is fájdalmassá válhat. Esetenként előfordulhat véres vizelet, a heveny gyulladás pedig rossz közérzettel és lázzal is együtt járhat. Emellett a krónikus gyulladás zavarokat okozhat a szexuális életben, nem ritkán gáttáji, alhasi fájdalmak is kísérhetik, előrehaladottabb állapotban pedig prosztatakövek is kialakulhatnak.

Maga a fertőzés általában bakteriális eredetű, a kórokozók a húgycsövön keresztül érkeznek, de a véráram, vagy a nyirokkeringés útján is elérhetik a prosztatát. Az időben felismert bakteriális fertőzés antibiotikumokkal jól kezelhető, ha azonban elmarad a gyógyszeres beavatkozás, akkor tályog kialakulására is lehet számítani, illetve a fertőzés esetenként az ondóhólyagokra is átterjedhet.

Idősebb korban azonban nemcsak a gyulladások keseríthetik meg a férfiak életét, hanem a hormontermelés változásával párhuzamosan a prosztata jóindulatú megnagyobbodása is. Ezt szintén vizeletürítési zavarok jelzik, amit a normálisnál gyakoribb mosdólátogatástól a nehezen induló vizelésen, gyengülő vizeletsugáron át komolyabb esetekben a vizelettartás képtelenségig, utócsepegésig, vagy éppen az elégtelen hólyagürülés érzéséig a tünetek egész sora kísérheti.

Érdemes komolyan venni a problémát, hiszen a nem megfelelő vizeletürítés a rendszer többi szervére is kihat, így a húgyhólyag fala megvastagodhat, a vizeletpangás miatt a húgyvezeték és a vese üregrendszere kitágulhat, vizelés után pedig vizelet maradhat vissza a húgyhólyagban, ami hosszú távon még a vese működésére is káros hatással lehet.

Forrás: fotó: istockphoto