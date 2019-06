Olvass tovább

Attól függően, hogy heveny, vagy krónikus prosztatagyulladásról beszélünk, ezek a panaszok eltérőek lehetnek. Míg a bakteriális eredetű heveny prosztatagyulladás fő tünete a heves fájdalom és láz, addig a krónikus prosztatagyulladásnál már több panasz jelentkezhet, például tompa, de kellemetlen fájdalom az alhas és gáttájékon, továbbá akár potenciazavarok is. Habár ezek nem egyik napról a másikra jönnek elő, mint a heveny gyulladás esetén, attól még hosszú távon jelentősen ronthatják a férfiak életminőségét.

Mi okozza a gondot?

Normál esetben a prosztata körülöleli a férfiak húgycsövét. A szerv gyulladásával járó duzzanata miatt a húgycső összenyomódik, és jelentkeznek az ismert tünetek. A heveny prosztatagyulladást leggyakrabban a bélből származó E.coli baktérium okozza, de olyan nemi úton terjedő betegségek következménye is lehet, mint a gonorrhoea vagy a klamídia. A változatos okokból eredő krónikus prosztatagyulladást manapság krónikus kismedencei fájdalom-szindrómának nevezik, amely a prosztatagyulladások 60-95 százalékáért felelős.

Mindezek jelentősen befolyásolhatják az életminőséget. A prosztatagyulladás a pihenést is megnehezíti, hiszen még azok is többször felkelhetnek éjszaka emiatt, akik korábban soha nem jártak ki a WC-re. A pihenés hiánya az élet minden más területét megnehezíti, nyakunkon a stresszel és a tudattal, hogy odalent nincs minden rendben. A tünet a legtöbbször derék- vagy medencetáji fájdalommal is jár, ami rosszabb esetben testünk számos területére is kisugározhat.

Nem csak az időseket érintheti a prosztatagyulladás

Leginkább az idősebb korosztály panaszairól lehet hallani a prosztata megnagyobbodása kapcsán, pedig a prosztatagyulladás már a fiatalabb generáció tagjait is érinti, az urológushoz forduló 50 év alatti férfiaknál ez a leggyakoribb kórkép. Már a kamaszok is áteshetnek olyan urológiai betegségeken, amelyeket, például a gyakori szégyenérzet miatt, nem kezelnek ki megfelelően, és ezek következményeként már akár fiatal felnőttként megtapasztalhatják a prosztatagyulladást.

Mi segíthet? A prosztata krónikus jellegű betegségeit nem lehet megelőzni egészséges étrenddel vagy rendszeres testmozgással. Ha jelentkeznek a panaszok, akkor első körben segíthetnek a gyógynövénykivonatok, mint például a fűrészpálma, csalán, tökmag, fűpollen, liliom kivonata. Néhány éve már hozzáférhető a Proxelan kúp is, amely a hialuronsav mellett olyan gyógynövényi összetevőket tartalmaz, amelyek a prosztatagyulladásban jótékony hatásúak, ezek a tökmag, ázsiai gázló, tömjénfa-olajkivonat, szalmagyopár és ausztrál teafa. Azonban ha a tünetek nem múlnak, vagy netán erősödnek, mindenképpen urológushoz kell fordulni!

Forrás: Kép: iStockPhoto