Állítólag durván 500 vendéget várnak a spanyol futballista és riporter kedvese menyegzőjére, majd az azt követő vacsorára, amely a spanyol Camas városában lesz megtartva.

A meghívottak igazán szigorú feltételek mellett vehetnek csak részt az esküvőn:

a hölgyek nem viselhetnek fehéret, feketét, pirosat, rózsaszínt, narancssárgát és zöldet

mindenkinek le kell adnia a mobilját megőrzésre az esemény előtt

18 éven aluliak nem vehetnek részt a vacsorával egybekötött lagzin

az esküvő jelképe az unikornis lesz, ezért minden egyes vendé kap egy ideiglenes tetoválást, amely azt a célt szolgálja, hogy ne tudjanak idegenek besurranni

nászajándékot nem kér a pár, helyette az UNICEF-nek gyűjtenek adományt

Az eset fénypontja a friss házaspáron kívül mindenképpen a zenekar lesz, ugyanis Ramosék az AC/DC-t kérték fel, hogy játszanak a buliban, akik ezt szívélyesen el is fogadták, potom 1 millió euró ellenében. Az átszámítva, mai árfolyamon 322 millió forint.

A vendéglistán természetesen fent van a Real Madrid jelenlegi szövetségi kapitánya Zinédine Zidane is, és Florentino Pérez klubelnökök. De a Barcelonából is jó néhány játékost várnak, mint például Gerard Piquét, Jordi Albát vagy Sergio Busquets-t. David Beckham, a brazil Ronaldo, Roberto Carlos és Iker Casillas is rajta van a listán.

Egy korábbi műsorból az is kiderül, hogy Pilar Rubio igen ügyesen bánik a biliárddákóval