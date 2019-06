Az Infinity London lesz a világ első olyan felhőkarcolója, melynek tetején 360 fokos medencében úszkálhatnak majd a szerencsések a világ egyik leghíresebb városa felett. A SkyPool-t a Compass Pools tervezte és mivel az épületnek egy igazán fontos eleme, ezért tulajdonképpen előbb ötleteltek a medencén, aztán terveztek alá egy felhőkarcolót. Egészen különleges érzés lesz majd a helikopterekkel egy szinten úszni és a medencéből figyelni a nagyvárosi forgatagot.

Az ígéretek szerint nem csak a felhasználóknak lesz élmény, hanem az épületben mászkálóknak is, hiszen az oldalfalak mellett lentről is látható lesz a medence. Az 55 emeletes épület tetején, több mint 200 méterre a talajtól lesz a vízzel teli terasz, ez pedig különleges technikákat igényel. A falai például nem üvegből, hanem akrilból készülnek majd és az épület menedzseléséhez hozzátartozik majd az is, hogy egy rendszer folyamatosan figyeli a széljárást, hogy biztosan ne löttyenjen ki víz az utcára. Nem mellesleg különböző fényekkel világítják majd meg, így egyedi fényjáték lesz a magasban. Adott a kérdés, hogy vajon hogyan juthatnak fel az emberek a medencébe, ha nincs látható feljáró. Nos, erről egy – a tengeralattjáróktól átvett – mozgó csigalépcső szolgál majd.