Olvass tovább

A Cyberpunkot a lengyel CD Projekt készíti, akiknek a Witcher-sorozatot is köszönhetjük, és igen, ez is kap magyar feliratot minden platformra.

Egy hosszabb játékmenetet is közzétettek korábban, érdemes végignézni, ha bejön ez a stílus.

Baldur’s Gate III

Megjelenési dátum: valamikor 2020-ban

A kultikus RPG-sorozat harmadik része egészen erős előzetest kapott, aminek nagyon örülünk, ugyanis iszonyatosan rég várjuk már a folytatást, hiszen a Baldur’s Gate II óta eltelt 19 év. A Baldur’s Gate 3 a D&D univerzum ötödik generációs szabálykönyvére épül, és a nagyszámú rajongó miatt a lehető legtöbbet és legjobbat szeretnék kihozni a játékból, ezért nem sietteti a kiadó a fejlesztőket, és ezért nem is közöltek még pontos megjelenési dátumot, csak annyit, hogy 2020-ban érkezik.

Bleeding Edge

Alfateszt start: 2020.június.27.

A Hellblade: Senua’s Sacrifice-t készítő Ninja Theory már a Microsoft belsős stúdiójaként dolgozik, de a Bleeding Edge-t akkor kezdték el fejleszteni, amikor még függetlenek voltak.

A Bleeding Edge egy négy a négy ellen online játék lesz, ami nagyon pörgősnek és nagyon színesnek ígérkezik, és főként a közelharci fegyverekre fókuszál.

Doom Eternal

Megjelenési dátum: 2019.november.22.

25 évvel ezelőtt jelent meg az első DOOM, ami alapjaiban változtatta meg a játékipart, és tette le az FPS (belső nézet) játékok fundamentumát. A DOOM azóta öt folytatást kapott és idén novemberben érkezik az Eternal, amely elérhető lesz PC-n, PS4-en és Xbox One-on, Nintendo Switch-en és Google Stadián is. Szóval a létező szinte összes mai konzolon szembe szállhatunk a pokol seregeivel.

Az id Software ígérete szerint az új részben kétszer annyi fajta démonnal akadhatunk majd össze, mint a három évvel ezelőtti részben és több energiát fordítottak a sztorira is.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Megjelenési dátum: 2019.november.15.

A 66-os parancs után kapcsolódunk be a történetbe, ahol egy fiatal Jedit alakítunk, aki túlélte a mészárlást és megpróbál minél több borsot törni és Birodalom orra alá. A játékmenet minket maximálisan meggyőzött arról, hogy az EA egy olyan Star Wars játékot készül lerakni az asztalra, amitől többször is visszafojtott lélegzettel fogunk lézerkardot ragadni a képernyő előtt.

Elden Ring

Hivatalos megjelenési dátum még nincs

Megtörtént az, amire a gémerek még álmukban sem mertek gondolni: összeállt a Souls-játékok atyja Hidetaka Miyazaki és George R. R. Martin (a Trónok harca írója), hogy közös játékot készítsenek.

A Dark Souls 3 kiegészítőjének befejezése után kezdődött az Elden Ring fejlesztése, és az volt a From Software célja, hogy egy sötét fantasy témájú, akció-szerepjátékot alkossanak, telepakolva olyan elemekkel, amelyeket a Dark Soulsból kihagytak. Izgatottan várjuk!

Gears 5

Megjelenési dátum: 2019.szeptember.10.

A Gears of War széria ötödik részét köszönthetjük nagy szeretettel, amely az XBOX konzolok egyik legerősebb sorozata. A sztori főszereplője Kait lesz, aki már a negyedik részben is előre volt tolva.

A Gears 5-höz érkezik egy új kooperatív multiplayer játékmód is, amely az Escape névre hallgat, és horda szerű elemeket tartalmaz. Az előrendelők és Game Pass előfizetők ajándéka az, hogy a Terminátor karakterével is játszhatnak.

GhostWire: Tokyo

Hivatalos megjelenési dátum még nincs

A Ghostwire Tokyo sztorijából kiderül, hogy egyszer csak eltűnik az emberek nagy része az X-aktákba illő eseményeknek köszönhetően, és minden bizonnyal a mi feladatunk lesz, hogy a végére járunk a dolgoknak.

Szóval Shinji Mikami következő játéka nem a The Evil Within 3, amire sokan számítottak, hanem egy teljesen új, nem kevésbé hátborzogató történetet kapunk.

Wolfenstein: Youngblood

Megjelenési dátum: 2019.július.26.

Igazi különlegességet kapunk az új Wolfenstein játékkal, ugyanis az eddig részek főszereplőjének (Blazko) lányit irányítva kell irtanunk a nácik seregeit, akik nem éppen úgy törtek világuralomra, ahogy azt a történelemkönyvekben leírják.

A Wolfenstein: Youngblood egyik legnagyobb újdonsága, hogy a szériában először, kooperatív módban is végigtolhatjuk a sztorit, de ha mégis egyedül mennénk, akkor a másik karaktert a gép irányítja.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Hivatalos megjelenési dátum még nincs

Végül a Nintendo is ledobta az atomot az E3 rendezvényen, ugyanis bejelentették, hogy készül a The Legend of Zelda: Breath of the Wild folytatása. Erre aztán tényleg senki nem számított, és eddig nem is szivárgott ki semmilyen információ, szóval ez a bejelentés tényleg váratlanul ért mindenkit.

Forrás: E3, Vezess, Youtube