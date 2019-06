Egyesek számára a kávéra nem csak a koffein áldásos hatása miatt kell, hanem része a reggeli rituálénak és élvezeti cikk is. Rengeteg fajta kávé van és több elkészítési mód is létezik, és persze itt is akadnak legek. Ilyen a kaliforniai Klatch Coffee-ban kapható Elida Natural Geisha 803.

Ez az Arabica egyik ritka fajtája, mely Panamából származik és a kávék rangos díját, a Best of Panamát is megnyerte. Ízvilágában felfedezhető a jázmin és a bogyós gyümölcsök, összességében teára emlékeztető.

A 803-as szám pedig arra utal, hogy az Elida Natural Geisha nyers kávébabjai fontonként, tehát 453 grammonként 803 dollárért keltek el. Ez közel 230 ezer forintnak felel meg. Az ebből főzött kávéból egyetlen csészényi pedg 75 dollárba, tehát majdnem 22 ezer forintba kerül.