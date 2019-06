Hollandiában sok mindent szabad, de rosszarcú motorosként klubba tömörülni nem. Az ügyben eljáró asseni törvényszék kimondta, hogy a No Surrender fenyegetést jelent a közrendre. Rámutattak, hogy számos tag érintett súlyos bűncselekményekben, amit a szervezet “kultúrája és struktúrája is elősegít”.

Ez azt jelenti, hogy még a klub logóját és nevét ábrázoló ruhadarabok viselése is tilos lesz az országban. A klubnak mintegy 30 helyi szervezete és 900 tagja van Hollandiában. A No Surrender és a Hells Angels mellett a Saturdarah és a Bandidos nevű motoros bandák működését is betiltották korábban Hollandiában. A fellebbezések ügyében még nem született döntés.