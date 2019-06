Május közepétől rendezik meg a New York City Design Week-et, melyre több művész és tervező is készül, különböző alkotásokkal, amik egy részét az utca embere ki is próbálhat. Amerika legnépesebb városában rengeteg ember sétál az utcákon és mindenkinek megvan a maga célja vagy épp baja. Rengeteg ember dolgozik, vizsgázik és küzd egyéb problémákkal, mint például a stressz. Az emberek több mint fele küzd meg ezzel naponta, sőt bő 40%-uk több mint egy éve él stresszben.

Ez a folyamatos feszültség komoly egészségkárosodást eredményezhet, mert gyengíti a szervezet ellenállóképességét. Ezt a frusztrációt sportokkal vagy egy egyszerű ütéssel is le lehet vezetni, ezért a donttakethisthewrongway stúdió mindenki számára használható ütőpárnákat helyezett el a városban.