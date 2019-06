“A küzdősportok jótékony hatással vannak ránk, mivel nemcsak testileg, de mentálisan is fejleszti a szervezetet. Remek lenne, ha mindenki meg tudná védeni magát, és az olyan sportok, mint a thai boksz és a brazil dzsúdzsucu, kiegyensúlyozzák a helyzetet a nagyobb és erősebb ellenféllel szemben, mindenkinek egyenlő lehetőségeket adva” – mondta el egy edző.

Itt a nyár, végre ki lehet menni a szabadba mozogni és leadni a lakásban töltött hónapok alatt felszedett plusz kilókat. Azonban sok ember megszenved ezzel, és bárhogyan is próbálkozik, a felesleges súly nem akar távozni a testéről.

A mérések alapján kiderült, hogy egyórás edzés alatt egy 80 kilós férfi 841 kalóriát is elégethet, de egy 59 kilós személy is 607 kalóriányi energiát használhat fel ez idő alatt. Összehasonlításképpen, egy köredzés is hasonló számokat mutat, 650, illetve 472 kalóriával függően a testtömegtől. A súlyemelés, valamint a boksz már kevésbé hatékony mozgásforma azoknak, akik fogyni szeretnének, ezeknél a sportoknál 490, illetve 354 kalóriát mértek a szakemberek.

A hétköznapi tevékenységeket is megvizsgálták. Egy óra játszadozás a gyerekekkel 286, illetve 206 kalóriától szabadíthat meg minket, míg a kutyasétáltatáshoz a szervezetnek 245, illetve 177 kalóriányi energiára van szüksége. Alvás közben is dolgozik testünk, ekkor hozzávetőlegesen 73, illetve 53 kalóriát égetünk el.

Forrás: Daily Star, Kép: iStockPhoto