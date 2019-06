Nem sok információt lehet tudni az Oppo frissen bemutatott telefonjáról, melyen első ránézésre nincs előlapi kamera. Persze ez nem igaz, csak a tervezők ügyesen elrejtették, és a képernyő mögé dugták. Az alábbi Twitter-videóban látható, hogy merre is található a kamera a telefonon belül.

