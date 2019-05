Egy szép napon a kanadai Robert Bezeau belefáradt abba, hogy szanaszét hevernek környezetében az üres műanyagpalackok, úgyhogy kitalálta, hogy valamit kezdeni fog velük. A férfi elköltözött Panamába, ahol felépítette műanyagpalackból készült birodalmát

Bezeau egy kisebb falut épített főként műanyagpalackok felhasználásával. Az építkezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a rengeteg műanyagszemétre, ami beborítja a bolygót, és csökkentsük a hulladék mennyiségét. A palackok újrahasznosítására is adott ötletet a férfi, aki a háza falaiba rejtette el a flakonokat.

Nem csak házfalak építésére lehet használni a kiürült PET-palackokat. A férfi szerint a szemétből például utakat, raktárakat, víztározót és medencéket is lehetne építeni. Annak ellenére, hogy az építkezés alatt nem néznek ki igazán jól ezek az építmények a félig átlátszó falaikkal, a végeredményre mégsem lehet panaszkodni. Amellett, hogy minimálisan is, de csökken a Földet borító szemétmennyiség, a lakás is energiatakarékos. A közép-amerikai ország klímáját ismerve jól jön, hogy a lakás belső fala 1-2 fokkal mindig hűvösebb légkondi használata nélkül is.

Egy 100 négyzetméteres házhoz körülbelül 14 ezer palackra volt szükség, de Robert nem csak lakóépületeket tervezett falujába. A férfi egy hatalmas várkastélyt is épített, mellyel az volt a célja, hogy bemutassa, milyen sok műanyag vesz minket körbe nap mint nap. Az építkezés két évig tartott, és 40 ezer PET-palacktól szabadította meg a környezetet.