A huszadik század során a tudomány és a technika minden korábbinál gyorsabban fejlődött. A folyamatosan változó világ mondhatni nem tudta tartani a lépést saját magával, és ez még inkább igaz volt a hidegháború korszakára. Ennek a technológiai túlhajszoltságnak az egyik lenyomatát jelentik a keleti blokkban az olyan irányítóközpontok, melyek az alábbi képeken is láthatóak.

Eleinte a nyugati világban sem volt más a helyzet, ám mivel azokban az országokban a számítógép hamarabb elterjedt, az analóg technológiát is hamarabb váltották fel az elektronikus eszközök. Néhány régebbi irányítópult még ma is használatban van, elég például a paksi atomerőműhöz is ellátogatnia annak, aki itthon is szeretne ilyeneket látni.