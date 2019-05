A kerékpározás egyik legbosszantóbb kérdésköre a világításhoz kapcsolódik. Állandóan lemerül, elromlik, vagy éppen ellopják a lámpát a leparkolt bicikliről. Magunkkal mégsem vihetjük mindenhova, de mégis mi lenne a jó megoldás?

Egy csapat vállalkozó Észak-Karolinából úgy tűnik, megtalálta a megoldást. A BrightLoc tulajdonképpen egy edzett acélból készült U-lakat, melyen egy lámpa is található. Így egy füst alatt megoldották a készítők, hogy ne lehessen csak úgy ellopni a világítást a kerékpárról, emellett pedig a kerékpár is védett a lakatnak köszönhetően. Az alábbi videó bemutatja, hogyan is működik az eszköz.

A LED-izzókkal működő BrightLoc üzemmódtól függően 400 és 1000 lumen közötti fényerőre képes. A cucc teljes tömege 1,8 kilogramm, ami elég masszívan hangzik. A lítiumos akkumulátort USB-kábelen keresztül lehet majd tölteni, de az üzemidőről egyelőre nincsenek hírek.

A termék még nem kapható, de várhatóan nagy siker lesz, mivel a gyártás elindításához szükséges 15 ezer dollár könnyedén összegyűlt a Kickstarteren. A projekt támogatói 65 dolláros (19 ezer forintos) áron vásárolhatják meg a lámpát augusztustól, míg a bolti ár várhatóan 120 dollár (35 ezer forint) lesz.