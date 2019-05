Igen megnyerően néz ki a Rolls-Royce legújabb terméke. Ezúttal nem egy autót mutatott be a BMW tulajdonában álló márka, hanem egy pezsgőtartó ládát. A Champagne Chest vásárlói valószínűleg az eddigi autótulajdonosok közül fog kikerülni 37 ezer fontos, azaz 13,6 millió forintos árának köszönhetően, amihez még hozzájönnek a helyi adók.

Maga a Rolls-Royce is úgy ajánlja a terméket, hogy a szuperjachtok fedélzetétől kezdve a legmenőbb villák teraszáig minden környezetben jól mutat. A láda alumíniumból és szénszálból készült, melyet a legjobb minőségű fekete bőrbe kötöttek, oldalán pedig megtalálható a tölgyfaborításon a Spirit of Ecstasy, az autók orráról is ismert szobrocska képe.

A láda gombnyomásra nyílik. Ekkor a két oldala kicsúszik és a tető felemelkedik, így hozzáférhetünk a pezsgőhöz és a poharakhoz. Egyszerre négy ember élvezheti a legfinomabb francia nedűk zamatait, majd törölheti meg magát a diszkréten elrejtett ‘RR’ monogrammal ellátott pamut törlőkendőkkel. A belső rész vörös bőrből készült, és nemcsak szép, de hűvös is, köszönhetően az elrejtett hűtőnek, ami mindig a kívánt hőfokon tartja az italt.

Létezik egy másik konfigurációja is a ládának. A két személyre optimalizált eszközben pezsgő mellett kaviárt is tárolhatunk. Két 30 grammos kis konzerv található a dobozban, melyek fogyasztásához a Rolls-Royce minőségi kanalakat is biztosít.