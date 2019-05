Szeretnénk mi is olyan gazdagok lenni, mint Future, az amerikai rapper. A férfi néhány napja tette közzé azt a fényképet, ahol az ötödik születésnapját töltő kisfia egy arany Rolex-szel a csuklóján pózol. Az ajándék átadásáról videófelvétel is készült.

Future gifted his son a Rolex for his 5th birthday 👀 pic.twitter.com/UWx3cbTJS2

