Komoly múltra tekinthet vissza a Compressorhead nevű együttes. A zenekar tagjai robotok, akik élőben játszanak különböző hangszereken, nem is rosszul. A négytagú banda története 2012-ben kezdődött, ekkor léptek fel először a nyilvánosság előtt Németországban, ám azóta már többek között Oroszországban és az Egyesült Államokban is koncerteztek.

Az újrahasznosított fémhulladékból készült emberszerű lények természetesen rock- és metálzenében utaznak, és nem is rosszak benne. Az alábbi felvételen például a Nirvana klasszikusát, a Smells Like Teen Spiritet játssza el a banda.



Az első robotot még 2007-ben építette Berlinben Frank Barnes, Markus Kolb és Stock Plum. Azóta még öttel bővült a fémzenészek száma. A tagok annak ellenére, hogy emberszerűek első ránézésre, közelebből megnézve őket elég érdekes építmények. Ott van például Fingers, aki az egyik gitárt kezeli. A 2009-ben épült gépnek két kezén összesen 78 ujj van, így minden hangot gond nélkül lefog. A dobok mögött Stickboy még különösebb teremtés. Neki egyenesen négy karja van, de a két lábát is használja a mély ütemek előcsalogatásához a lábdoboknál, ahogy az a The Ramones-szám feldolgozásánál, a Blitzkrieg Bopnál is látszik.

2017-ben új frontember került a banda élére Mega-Wattson képében. A robot hangját a kanadai punkrock előadó, John Wright adta. A lánctalpakon guruló énekes a koncertek után sem áll le.

Mint minden valamirevaló rockzenekar, a Compressorhead is adott már ki albumot. A Party Machine című korongon saját számaikat hallgathatja a nagyérdemű, míg a koncertekre elsősorban feldolgozásokkal készül a csapat.