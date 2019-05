Elkészítette története legdrágább óráját a G-Shock. A Casio tulajdonában álló márka nem aprózta el a dolgot, ugyanis az időmérő szinte minden egyes alkatrésze aranyból készült. Az óra házától kezdve a szegecseken át a láncszemekig a szokásos alapanyag helyett 18 karátos, kézzel csiszolt nemesfémet használtak a készítők.

A 18K Pure Gold névre hallgató órából mindössze 35 darabot gyártott a G-Shock, nem véletlenül, a márka ugyanis épp ennyi éve kezdte meg a karórák gyártását. Az aranyóra természetesen mindazt tudja, amit a márkatársai is, így többek között ellenáll a rázkódásnak és a víznek, beépített naptár- és időzítő-funkcióval is rendelkezik, valamint LED háttérvilágítás biztosítja, hogy sötétben is le tudjuk olvasni az időt. Emellett a gyártó szerint ez a világ első olyan karórája, mely gallium-arzenid alapú napelemecskék segítségével biztosítja energiaigényét.

Habár a világ legdrágább óráitól elmaradt a 18K Pure Gold ára, azért a vásárlóknak így is mélyen a zsebükbe kell nyúlni, ugyanis 70 ezer dollár, azaz közel 20,5 millió forint egy ilyen óra ára. Valószínűleg a 35 darab időmérő eszköz így is gyorsan el fog fogyni, köszönhetően annak, hogy a vásárlási lehetőségek igencsak korlátozottak, például a 320 millió lakosú Egyesült Államok összesen kettő darabot kapott.

Ezért a pénzért a gyártó valóban garantálja, hogy minőségi terméket ad, mint azt az alábbi videó is bizonyítja. Még nézni is fájdalmas, hogy egy ilyen értékes órának milyen kemény kihívásokkal kellett szembenéznie. A legtöbb jövőbeli tulajdonos ennél jobban fog vigyázni az értéktárgyra, többen talán soha nem is fogják hordani, inkább befektetésként tekintenek szerzeményükre.