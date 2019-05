Május 15-én szintén saját korábbi rekordját döntötte meg, amikor 23. alkalommal jutott fel az Everestre. Kami Rita a katmandui központú Seven Summit Treks expedíciószervező cégnél dolgozik, társaival külföldi mászóknak segítenek a Himalája hegyein. Kollégái közül ketten közelítették meg a rekordját, Apa Serpa és Phurba Tasi, akik mindketten 21-szer érték el a világ tetejét. Kami Rita úgy nyilatkozott, hogy a 25. mászás után befejezi a hegyi vezetést.

A hegymászó az Everest árnyékában elterülő Thame faluban nőtt fel, 1992-ben kezdte pályáját, két évvel később, 24 évesen kapaszkodott fel először a hegyre, azóta szinte minden évben meghódítja. A Mount Everest mellett feljutott a 8611 méteres K-2-re, a 8201 méteres Cso-Ojura, a 8156 méteres Manaszlura, a 8516 méteres Lhocéra és a 8091 méteres Annapurnára.

“Nem a rekordokért másztam, csak dolgoztam. Nem is tudtam róla korábban, hogy rekordokat is fel lehet ebben állítani” – nyilatkozta Kami Rita egy hónapja a Hindustan Timesnak. Akkor még csak 22 csúcsmászásnál tartott, igaz, már ez is világrekord volt.

A Himalájában élő serpa népcsoport tagjai többnyire jakpásztorok és kereskedők voltak addig, amíg Nepál az 1950-es években meg nem nyitotta határait. Kitartásuk, a hegyekben szerzett ismereteik, tapasztalataik és az oxigénhiányt génjeik miatt jobban elviselő adottságaik miatt hamarosan keresett vezetőkké és teherhordókká váltak, nevüket így gyakran a hegyi vezetőkkel azonosítják.

A tavaszi mászószezonban 378 mászó 41 csoportja kapott engedélyt, hogy elinduljon az Everestre, ugyanennyi nepáli hegyi vezető segíti őket. Sokan már nekivágtak, több tucatnyian várhatóan a héten kezdik a túrát.

Mintegy ötezer hegymászó hódította meg a Csomolungmát 1953 óta a minisztérium nyilvántartása szerint. A legtöbbször feljutók listáján az első tíz hegymászó nepáli, a 11. helyre futott be az amerikai Dave Hahn, aki 15 alkalommal jutott fel.

