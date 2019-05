Persze ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hiszen így igen hamar kiürülne a két alapító zsebe. A rendszer lényege, hogy a felhasználó fogadhat arra, hogy mennyit ad le testsúlyából egy bizonyos idő alatt. A minimum tét 100 dollár, azaz közel 30 ezer forint, de lehet nagyobb tétekkel is játszani. Az oldal szerint akár 10 ezer dollárt (2,9 millió forintot) is lehet keresni egy sikeres fogyókúrával.

Az orvosok szerint azonban fontos, hogy egy fogyókúránál ne csak a pénz hajszolása motiváljon minket, és vigyen el egy rossz, már egészségtelen irányba. Azonban a HealthyWage valóban képes lehet olyan embereket is megfogni, akik korábban még csak nem is próbálkoztak semmilyen diétával. Ilyen volt a 31 éves Cody Smith is, aki 1000 dollárt tett arra, hogy tíz hónap alatt lead 29,5 kilót. A terv sikerült, és végül 34 kilótól szabadult meg. Amellett, hogy 2040 dollár (600 ezer forint) ütötte a markát, egészségesebb is lett.

Forrás: Men's Health