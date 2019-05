Jól ismerik a kempingezők azt az érzést, amikor a sátor felállításakor keresni kell, hogy melyik merevítőt hova kell dugni, de közben ügyelve arra, hogy a rúd se törjön el, de a sátor anyaga se szakadjon ki. Valószínűleg a TentTube alkotóinak is ebből lett elege, amikor megalkották különleges sátrukat.

Az ideiglenes lakhelyet a szokásos rudak helyett levegővel töltött csövek feszítik ki, melyeket egy pumpa segítségével lehet felfújni. A megoldásnak köszönhetően a sátor megépítése, de főleg az összecsomagolása jóval kevesebb időt vesz igénybe, mint a hagyományos társainál.

A 3000 milliméterig esőbiztos és a szélnek is ellenálló sátor két személynek kényelmes igazán a maga 2,25 méteres hosszával és 1,58 méteres szélességével. A szerkezeti változtatásoknak köszönhetően nemcsak időt takaríthatunk meg, de a dolgunk is könnyebb lesz. A rudak hiányában ugyanis a sátor össztömege 50 százalékkal csökkent, és összecsomagolva is csak feleakkora helyet foglal el, mint hasonló méretű társai.



A videó alapján valóban nem tűnik rossznak ez a sátor, de megvásárlásával még várnánk egy kicsit. Talán ha jobban elterjed a piacon az új termék, a jelenlegi 249 dolláros (73 ezer forintos) ár is csökkenni fog.