Ez az idézet a legtöbb embernek ismerős lehet az 1999-es kultfilmből, a Harcosok klubjából. Egy brit diák azt a feladatot kapta, hogy írjon egy esszét egy általa megtekintett filmről, és Allison Garrett a Brad Pitt és Edward Norton főszereplésével készült alkotást választotta.

A lány az elérhető maximális pontszámot kapta a fogalmazásra annak ellenére, hogy mindössze másfél soros lett. Nem vicc, Allison tényleg 19 szóval oldotta meg a feladatot.

the assignment description for essay 5 was to write a review on a movie that we had seen. the opportunity arose, and i took my chances.. pic.twitter.com/1l1rMS2zg3

— alli b (@allisonbgarrett) 2019. április 28.