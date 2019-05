Larry “Wheels” Williams nem mindennapi módszerekkel formálja testét. A világ egyik legerősebb testépítőjének tartott New York-i férfi rendkívül népszerű, Instagramon több, mint 1,2 millió követője van.

A mélyszegénységből kitört srác szépen kigyúrta magát az évek során. Legutóbb éppen azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy két 111 kilós súlyt nyom ki, ráadásul háromszor.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Larry (@larrywheels) által megosztott bejegyzés, Ápr 22., 2019, időpont: 8:00 (PDT időzóna szerint)

A legtöbben már azzal is elégedettek lennénk, ha csak egy ilyen súlyokkal megpakolt rudat ki tudnánk nyomni egyszer, de Larry még ezt is tudja fokozni, például 400 kiló vas emelgetésével. Még a rúd is meghajlik!