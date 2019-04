Manapság a legtöbb újdonság Kínából, illetve az ázsiai régióból érkezik, legalábbis ami az okostelefonok világát illeti. Most is egy kínai gyártó terméke került a figyelem középpontjába. A Nubia ugyanis nem hétköznapi telefont mutatott be nemrégiben.

A Red Magic 3 a világ első okostelefonja, mely beépített hűtőventilátorral rendelkezik. El is kél a bivalyerős, elsősorban játékra tervezett készülékbe a szellőzés, ugyanis a Snapdragon 855-ös processzora, és az Adreno 640-es GPU igen hamar felforrósíthatja a tenyerünkben a 256 GB belső memóriával rendelkező telefont.

A legújabb játékok futtatására óriási, 12 GB RAM áll rendelkezésre. A 14 ezres fordulaton pörgő ventilátor a hírek szerint halk lesz, és besegít a korábbi modelleknél már megszokott folyadékhűtéses rendszer is.

Az androidos készülék 6,65 colos AMOLED kijelzőjén 2340 x 1080-as felbontásban élvezhetjük a játékokat, melyeket már tíz perc töltés után egy óráig élvezhetünk.

A telefon május 3-án debütál Kínában, de még a hónapban a világ minden táján meg lehet vásárolni a csúcsmodellt potom 640 dollárért, azaz 185 ezer forintért.