Mindenki szeretne kockás hasat, de sokan soha nem érik el a célt. Nekik jó hír lehet, hogy manapság már a plasztikai sebészek is meg tudják oldani a problémát, így megerőltetés nélkül szebb külsőt kaphat az ember fia.

Az orvosok zsírleszívás segítségével távolítják el az izmokat fedő szöveteket. A sebészek nagyon precízen járnak el, ahogy azt a képek is tanúsítják, még a mélyebb rétegekből is eltávolítják a zsírt, ezzel is kiemelve az izmok körvonalait. Persze ezzel is lehet játszani, a szakemberek az épphogy megvillanó kockáktól kezdve a szálkás hasizomig bármit elő tudnak állítani.

Noha ez mind szép és jó, a műtét közel sem kockázatmentes. A beavatkozás során károsodhatnak az idegek és az izmok, a fertőzésekről nem is beszélve. Az eredmény sem lesz tartós, ha nem kezd testmozgásba, valamint nem követ megfelelő étrendet az ember, az állapotot ugyanis fenn kell tartani.

Ki tudja, hányan fogják ezt a beavatkozást választani, de amíg megfelelő étrenddel és testmozgással el lehet érni az áhított célt, addig mi nem szívesen vállalnánk felesleges kockázatot.