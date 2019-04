A Guinness sört is gyártó Diageo nevű italóriás úgy döntött, megszabadul az alumíniumdobozokat összefogó műanyag gyűrűtől. A döntés nem csak a leghíresebb ír sört érinti, a Magyarországon kevésbé ismert Harp, a Rockshore és a Smithwick’s dobozairól is eltűnnek a műanyagok.

A cég jelenleg sem esik túlzásba a műanyag használatával, ugyanis termékeik csomagolásainak mindössze öt százalékát teszi ki a nehezen lebomló anyag. A döntés következtében évi 4000 tonna műanyagszeméttől menekül meg a világ. Ez annyi, mintha 40 millió félliteres palackot dobnánk a kukába.

A Guinness már most is elmondhatja magáról, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Föld megmentéséért. A sörösdobozok újrahasznosítható alumíniumból készülnek, míg a több dobozos kiszereléseket könnyen lebomló kartonpapír fogja össze.

A környezettudatosságnak azonban ára van, de a Diageo nem sajnálja rá a 18,5 millió eurós, azaz közel 6 milliárd forintos kiadást rá. A hatás várhatóan 2020-tól kezdi el magát éreztetni világszerte, így Magyarországon is, ennyi idő alatt cserélődik le a készlet.

“206 évig a Guinness létfontosságú szerepet töltött be a helyi közösségekben. Már most is a miénk az egyik legfenntarthatóbb sörfőzde, és a csomagolás terén is úttörők vagyunk” – mondta Mark Sandys, az italóriás sörökért felelős vezetője.

Véleményét részben osztja a Greenpeace szóvivője, Mirjam Kopp is. “Nagyszerű, hogy a Diageo elhagyja a műanyagot a csomagolásból. Ám kartonnal és dobozokkal helyettesítve a cég növeli a papírfüggőségét, ami a még nagyobb erdőirtáshoz vezet, felgyorsítva ezzel a klímaváltozást” – mondta. “A legjobb megoldás az eldobható csomagolások teljes megszüntetése lenne, nagyobb hangsúlyt fektetve az újrahasznosításra.”

