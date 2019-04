A kollekció összesen négyféle üdítőt tartalmaz. A Coca-Cola, a Diet Coke és a Sprite egy ütött-kopott droidra vagy épp hőgránátra hajazó csomagolást kap, míg a márka vize, a Dasani zöld és kék, tejesüvegre hajazó palackozást kap. Az italok neve az Aurebesh írásmód szerint lesz feltüntetve, mely a Galaxis legismertebbje.

Coming soon to a galaxy near you: specially designed @CocaColaCo bottles will be available exclusively at @StarWars: #GalaxysEdge beginning May 31 @Disneyland and August 29 @WaltDisneyWorld! https://t.co/tGGrNbpnCg pic.twitter.com/PARP1JYyl2

— Star Wars (@starwars) 2019. április 13.