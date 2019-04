Japánban, Oszakától 50 km-re található Akasi városa. A háromszázezres lakosú kisváros turistalátványosságává vált a Hipopo Papa Café, de a helyi lakosok körében is közkedvelt randevúhelynek számít a kávézó.

Egy kávézó önmagában nem túl izgalmas hely, gondolhatták a tulajdonosok. Épp ezért úgy döntöttek, hogy a női mosdó köré egy akváriumot építenek. A WC-t körbevevő falak üvegből készültek, így aki az illemhelyen tartózkodik, akár több száz egzotikus halfélével is találkozhat.



Meglepő, de a WC körül egy hím teknős is úszkál, ami egy kissé furcsa, tekintetbe véve, hogy egy női mosdóról beszélünk. Az akvárium valóban vendégcsalogató, ám vannak hátrányai is. Sokszor hosszú sorok alakulnak ki a mosdó előtt, mivel a bent tartózkodók magukról megfeledkezve nézegetik a halakat. Mások azonban szinte be sem mernek lépni a helyiség ajtaján,mivel attól tartanak, hogy miközben könnyítenek magukon, a vízi élőlények őket vizslatják.

Szerencsére a WC-tartály nincs összekötve az akváriummal, így az sem fordulhat elő, hogy egy hal valakinek az ölébe ugorjon.