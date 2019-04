Olvass tovább



A 4K-s OLED képernyővel ellátott eszköz a Milánói Design Héten mutatkozott be a nagyközönségnek. A televíziót tudással is felvértezték a mechanika mellett, gyárilag támogatja a Netflix, az Amazon és a YouTube szolgáltatásait. A tulajdonosok emellett telefonjaikat is csatlakoztathatják a nagy képernyőhöz, legyen szó Androidos, vagy iOS-t futtató készülékről. Mindemellett a tévé még Bluetooth-támogatást is kapott.

Ha valakinek nem lenne elég az a hangzás, amit a mozgó alkatrészek tudnak, az egy nyolc hangszóróból álló Beolab-szettet is csatlakoztathat a készülékhez az igazi mozis élmény érdekében. Az ősztől megvásárolható tévé nem lesz olcsó, ára 21 ezer dollár (6 millió forint) körül alakulhat.

Forrás: maxim.com