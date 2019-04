Japán zárt társadalma olyan szexuális viselkedésformákat szült, amelyek számunkra megmagyarázhatatlanok, furcsák, és megdöbbentőek. Egyszerre prűd és visszafogott, bizarr, és vad. Ez egy olyan világ, ahol a pornográf képregények örök virágkorukat érik, hajmeresztő fétisekre épülnek vállalkozások, egyesek robottal, guminővel, hologrammal kötnek házasságot.

Másokat viszont totálisan hidegen hagy ez az egész. Vagyis a történet elemi része, a párkapcsolat, és maga a szex más emberi lényekkel. 2010-ben a National Institute of Population and Social Security Research felmérést végzett. A 18-34 év közötti egyedülállók körében azoknak a száma, akiknek nincs semmi romantikus kapcsolata és nem is szeretné, ha lenne, a férfiaknál 28%, nőknél pedig 23% volt az arány. Azt is megállapították, hogy a férfiak 28%-ának és a nők 26%-ának 35-39 kor között nem volt szexuális élménye.

2010 óta pedig csak romlott az arány, tízből egy japán férfi szűzen éri el a negyvenedik születésnapját. A felmérést 11-18 ezer közötti felnőtt ember bevonásával végezték el 1992 és 2015 között, ami elég hajmeresztő eredményre jutott. Ebben az időszakban megduplázódott a szüzességi ráta, de kiderült az is, hogy sokan nem önszántukból vállalják a nőtlenséget.

A kutatás rávilágított, hogy a szerényebb anyagi helyzetű férfiak között akad több szűz: azok jutottak nagyobb eséllyel szexhez, akik egy biztos, állandó állással rendelkeztek, és olyan városokban éltek, amit legalább egymillióan laktak.