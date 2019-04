A gyorsan növekvő piac egyelőre eléggé szabályozatlan, amire egy amerikai tanulmány is rávilágított. A kutatás során 44 olyan férfit vizsgáltak meg, akik valamilyen táplálékkiegészítő szerrel élnek. A kiválasztottakat elvitték egy májfunkciókat vizsgáló központba, ahol a férfiaktól vért vettek, melyeket az intézet szakemberei alapos vizsgálatnak vetettek alá.

A résztvevők furcsa tünetekre is panaszkodtak, már a kiegészítők szedése közben. Többen sárgasággal, erős viszketéssel, hányingerrel és hasi fájdalmakkal küzdöttek. Több termék olyan anyagokat is tartalmazott, persze feltüntetés nélkül, melyek a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség tiltólistáján is szerepel.

Hogy hogyan kerülhetjük el, hogy veszélyeztessük a legnagyobb belső szervünket, mely több mint 500 funkciót lát el? Mindenféleképpen megbízható forrásból származó, ellenőrzött terméket vásároljunk. Ha még ekkor is bizonytalanok vagyunk például az összetevőkkel kapcsolatban, ne féljünk szakértőhöz, esetleg orvoshoz fordulni kételyeinkkel.

Forrás: Men's Health