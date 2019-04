Csehország méltán híres a söreiről, nagy hagyománya van az ital fogyasztásának arrafelé. Egy 2016-os felmérés szerint a cseh emberek fogyasztják a legtöbb sört a világon egy emberre vetítve, éves szinten 143 literrel vezetik a vonatkozó listát.

A cseh söripar több évszázados múltra tekint vissza, Prága legrégebbi, még ma is üzemelő sörfőzdéjét 993-ban alapították. A Břevnov-kolostor sörfőzdéje manapság nemcsak az ital előállításával foglalkozik. A sörnek hasznát veszik a wellness-szektorban is annak gyógyító és regeneráló hatásai miatt. A rengeteg fehérje és ásványi anyag jót tesz a bőrnek és a hajnak is.

Épp ezért sorra nyílnak a sörwellness vendéglátóhelyek szerte Csehországban. Az egyik ilyen élményt kínáló létesítmény a prágai óvárosban található Beer Spa Prague, ahol korlátlan mennyiségű Krušovicét önthetünk le a torkunkon, miközben mi magunk is egy kád habos cseh sörben áztathatjuk magunkat.