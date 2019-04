Június utolsó hetén jelenik meg az Annabelle-filmsorozat harmadik része, az Annabelle Comes Home című horror, ami magyarul Annabelle hazatér címmel jelenhet majd meg. Az elátkozott játékbaba a történet szerint Amerika leghíresebb paranormális jelenségeket kutató házaspárjához, Ed és Lorraine Warrenhez kerül. Ők a valóságban is léteznek, a férfi 2006-ban hunyt el, de a hölgy még továbbra is aktív.



A film csak lazán kapcsolódik a valós eseményekhez. A baba valóban létezett, de azt mi is kötve hisszük, hogy olyan eseményeket váltott volna ki, mint amelyeket az előzetesben láthatunk.

A pokol akkor szabadul el, amikor a pincében számos más félelmet keltő tárgy között a szigorúan elzárt rémbaba kiszabadul. A legenda szerint egy Annabelle Higgins nevű lány szelleme által megszállt játék ezután nem nyugszik, és a család életére tör.

Az előzetes valóban hátborzongató, leginkább a pincében játszódó részletek. Reméljük, hogy a teljes film is ilyen izgalmakkal szolgál majd.