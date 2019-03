Ahogy azt a XIX. század kommunikációja diktálja, nem sajtóközleményben, riportban, hanem Twitter üzenetben jelentette be a harmincéves verekedő, hogy többet nem lép ringbe.

“Hé srácok, csak egy gyors bejelentés: úgy döntöttem, visszavonulok a hivatalosan „kevert harcművészetek” néven ismert sporttól”, írja McGregor, majd sok sikert kíván a kollégáinak.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2019. március 26.