Ha a lovagokról van szó, hajlamosak vagyunk a régmúlt idők vagy különféle mesék szereplőiként azonosítani őket. Holott a kardot, pajzsot, esetleg más harci eszközöket viselő alakok itt járnak köztünk, sőt a hírek szerint egyre többen vannak. A világon egyre népszerűbbek azok lovagi tornák, amelyeket nem pusztán hagyományőrzésből, hanem egyfajta sportként űznek a résztvevők.

Lovag vagy buhurt?

A magyarul buhurtnak nevezett sportnak hazánkban is vannak lelkes művelői. Közülük hatan a Budapesti Történelmi Múzeumban található Gótikus-teremben mutatták be nemrég a bajvívást. Mindez történelmi pillanat volt, amelyre szerkesztőségünk is meghívást kapott, így első sorból nézhettük végig, ahogy megtermett férfiak 30-40 kilogrammos páncélokban ütik-vágják egymást.

Oké, a lovagokat azért ismerjük, ezért ezt könnyen el tudjuk képzelni, de mi az a buhurt? Ez egy francia szó és eredetileg a lovagi tornák egyik számát nevezték így, amikor a harcosok csoportosan küzdöttek meg egymással. Ennek során az ellenséges lovagot megadásra kellett kényszeríteni vagy csak simán fel kellett borítani. A középkori harcosok életében ez volt az a sport, ahol a tompa fegyverek és a barátságos versengés dacára sok komoly, akár halálos sérülés is történt.