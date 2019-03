Európában először nyílt víz alatti étterem Norvégia partjainál. A vendéglátóegység egyszerre száz fő befogadására alkalmas, és egyben a környék tengerkutatóinak központja is.

Az Under névre hallgató étterem bejárata a vízszint felett található, míg legmélyebb pontja 5 és fél méterrel a tenger szintje alatt fekszik. A 33 méter hosszú épületet úgy tervezték, hogy belesimuljon a környezetébe, így a külső betonborítás egyfajta mesterséges zátonyként lakhelyéül szolgáljon különféle tengeri élőlényeknek.

Az étterem vastag betonfalai bírják a nyomást és a viharos körülményeket is. Az épület végén egy hatalmas panorámaablakon tekinthetnek a szerencsések a tenger folyton változó fenekére. A látvány mellett a kiszolgálás is fantasztikus, a legjobb minőségű ételeket szolgálják fel az étteremben. Egy menü (ital nélkül) közel 75 ezer forintba kerül, azonban így is több hónapos várakozási időre kell számítania azoknak, akik szeretnének a víz alatt elkölteni egy vacsorát.