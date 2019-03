A nők elsősorban a Grace klinika című sorozatból, míg a férfiak a hosszútávú versenyzés világából ismerhetik Patrick Dempsey nevét. Az 53 éves amerikai férfi nagyon jól tartja magát, így nem is csoda, hogy a TAG Heuer őt kérte fel, hogy mutassa be a svájci székhelyű márka Autavia névre hallgató órakollekcióját.

Az Autavia a svájciak egyik alappillére, mely tekintélyes múlttal rendelkezik. A név, mely az automobil és az aviation, azaz repülés szavakból származik, eredetileg önálló márkaként élt 1933 és 1957 között, fedélzeti időmérő eszközöket gyártva versenyautókhoz, valamint repülőkhöz. A Heuer ekkor vette át a névhasználati jogot, és 1985-ig nagy sikerrel árulták az Autavia-termékeket.

A TAG Heuer most újra bevezeti a nevet a piacra Dempsey segítségével. A hosszútávú vb-n szereplő Dempsey-Proton Racing csapat névadóját egy Porsche társaságában fotózták, csuklóján egy Autaviával.

A 42 milliméteres átmérőjű eszköz több színváltozatban is kapható lesz, bőrszíjas és fémláncos kivitelben. Az óra, amely a standard mellett kap egy bronz kiadást is, a víznek is ellenáll akár 10 baros nyomásig.