Hatalmas sikereket ért el korábban a Netflix első nagy interaktív műsora, a Black Mirror: Bandersnatch. A tartalomszolgáltató a sikereken felbuzdulva egy újabb interaktív, a nézők által befolyásolható történetű produkcióval készül.

A sorozat főszereplője a Discovery Channelen korábban nagy sikerrel vetített széria, A túléles törvényei kalandora, Bear Grylls lesz. A You vs. Wild című alkotás április 10-én debütál a Netflixen, melyben az egykori katona újra nehéz helyzetekbe kerül a vadonban, azzal a különbséggel, hogy a nézők is befolyásolhatják a férfi döntéseit.



A streamingszolgáltató azt ígéri, az új sorozat még csak az első szeletét jelenti az interaktív produkcióknak, így számos témában és műfajban készülhetnek olyan alkotások, ahol a néző dönthet az események alakulásáról. A Netflix már régóta nyit a különböző érdeklődésű emberek felé, nemrégiben például nagyot robbantottak a Forma-1-es témájú dokusorozatukkal.