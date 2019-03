Nem egyszerű a katonák élete, az biztos. Rengeteget vannak távol családjuktól, sokszor olyan helyen, ahová épeszű ember be nem tenné a lábát. Minden tiszteletet megérdemelnek, még akkor is, ha sokszor nem a tervek szerint alakulnak a dolgok, ahogy azt az alábbi videó is bemutatja.