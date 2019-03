A Lexus megkereste Japán egyik leghíresebb luxusgyártóját, az Ateiler Roberut azzal a céllal, hogy olyan kívánatos, minőségi használati cikkeket hozzanak együtt létre, melyek valóban tartalmaznak mögöttes, hozzáadott értékkel. Így születtek meg a Crafted for Lexus kollekció legújabb darabjai.

A termékek alapanyaga az a bőr, amelyből a Lexus az LC luxuskupé üléseit is készíti. Ebből kellett dolgoznia az Ateiler Roberu munkatársainak is, ám nem okoztak csalódást a megrendelőnek. Így született meg az a csokornyakkendő is, mely a gyártó szerint az LC kettős személyiségét testesíti meg.

Az elegáns kiegészítő okker, fekete, fehér és sötétbordó színekben rendelhető, ilyen belsőkkel lehet megrendelni a nyakkendőt ihlető autót is. Ez azonban nem az első ajándéktárgy, melyet a japán luxusgyártó a Lexus felkérésére tervezett. Korábban a Lexus szupersportkocsijának, az LFA üléseinél használt bőrből készítettek ceruzatartót.