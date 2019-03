Portugália északi részén található az a borászat, ahol akár hordókban is megszállhatunk. Az 56 hektáros terület szívében tíz, egyenként 25 négyzetméteres lak kapott helyet, melyek fenyőből készültek.

A hordókban minden megtalálható, ami egy normál hotelszobában is: fürdőszoba tusolóval, ruhásszekrény és egy nagy, kör alakú ágy. Odabent nincs sötét, a fény nappal egy tetőablakon és az üvegajtón keresztül be tud jönni. A modern időknek megfelelően WiFi és légkondi is rendelkezésre áll.

Egyetlen éjszaka a különleges szálláson 80 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül, így egy hosszabb üdülésért a borászatban mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni.