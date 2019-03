Elképesztő pénzt fizettek múlt héten a Bonhams aukciósház londoni árverésén egy palack 60 éves whiskyért. A Skóciában található The Macallan által készített párlat 60 évig érett, mielőtt 1986-ban palackozták a 40 üveg alkoholos italt. Már maga az eljárás és az ital mennyisége miatt elképesztően magasra kúszik a whisky ára, ám ezt még jobban sikerült megdobni azzal, hogy a palackozásnál művészek által tervezett címkét helyeztek az üvegekre.

A most új tulajdonoshoz került palack címkéjét a Rolling Stones egyik albumborítóját is megrajzoló Peter Blake tervezte. A lovagi címmel is kitüntetett férfi az elkészült negyvenből 12 üveghez tervezett címkét.

A whisky végül 615 063 fontért, azaz több mint 225 millió forintért kelt el. A whiskyárverésen ez az üveg volt a legértékesebb darab, az árverés 900 ezer fontos összforgalmának ez az egy üveg adta jelentős részét. Nem véletlenül, ez ugyanis a világ legdrágább whiskyje, mely már többször is megdöntötte a saját maga által felállított rekordot.

A 42,8 százalékos alkoholtartalmú italt valószínűleg új tulajdonosa sem fogyasztásra vásárolta, hanem inkább befektetési céllal. Egy feles ára másfél millió forintra jön ki, ami talán még az ilyen sok pénzzel rendelkező embereknek is sok lehet.