Novokuznyeckben van egy ipari, szénbányászati központ Szibériában, ahol lassan lesz piaca a palackozott friss levegőnek, mert a környezetszennyezés elképesztő méreteket öltött. A helyi lakosok a kemerovói szénerőműveket okolják a súlyos helyzetért, amit a helyi gyárak részben be is ismertek, és néhány létesítményt ideiglenesen le is állítottak.

A jelenségről készült képek gyorsan terjedtek a közösségi oldalakon, egyesek szerint olyan volt, mintha a pokolban havazott volna, míg mások azonnali intézkedéseket sürgetnek az ügyben.