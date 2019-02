Ha egyszer összehajtunk egy papírlapot, majd kihajtjuk, a hajtásnyom megmarad, bárhogy is próbáljuk kisimítani. Igaz, hogy az okostelefonok képernyője bonyolultabb, mint egy papírlap, de azért még dolgozni kell ezen a problémán, mint ahogy ezen a Galaxy Foldról Twitteren közzétett képen is látszik.

It’s a little difficult to make out but there’s a visible crease where the hinge is on the Galaxy Fold #Unpacked2019 pic.twitter.com/QG2OyCRHjx

— Karissa Bell (@karissabe) 2019. február 20.