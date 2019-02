A kalmár már megnevezésével is feladja a leckét, hiszen nem tintahal, és nem is polip, bár igen közel áll hozzájuk. Mindhármana fejlábúak (Cephalopoda) osztályába tartoznak, a kalmárok egyes fajai, az óriáskalmár akár 12 méterre is megnőhet, miközben a mély tengerek sötét vizein él, elrejtve az emberek szemei elől.

Ha találkozunk egy ilyen jószággal, akkor a karjait számolva tudhatjuk biztosan, mivel állunk szemben, a kalmárnak tíz, míg egy polipnak nyolc karja van, és persze még ott vannak a tintahalak, de ebbe most ne menjünk bele.

Lényeg, hogy az óriáskalmár tényleg hatalmasra nőhet, a japánok pedig ezt is elfogyasztják, mint minden egyéb más furcsa, mérgező, undorító tengeri élőlényt. A kifogott kalmárnak pedig már a bontása sem mindennapi látvány, nem véletlenül videózták már le többen.

Aki pedig mélyebben elmerülne a különleges tengeri fogás előkészítésébe, az pörgessen bele a következő autentikus japán videóba, amiből lehet, hogy nem értünk egy szót se, de a felvételek magukért beszélnek.